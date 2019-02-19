Футбольный клуб "Урал" не планирует приобретать игроков до закрытия трансферного окна

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" не планирует подписывать контракты с новыми футболистами до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТАСС президент клуба Григорий Иванов.

"Никаких трансферов ждать не стоит, до закрытия окна никто ни уйдет, ни придет. Всякое может быть, но мы ничего не планируем", - сказал президент клуба.

В зимнее трансферное окно состав команды пополнили россиянин Шамсиддин Шанбиев и белорус Денис Поляков, пришедшие в команду в статусе свободных агентов. Также клуб взял в аренду из "Краснодара" норвежца Стефана Страндберга.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 матчах. Для российских клубов трансферное окно закроется 22 февраля.