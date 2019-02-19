Пахноцкая: Ласицкене станет членом нового комитета спортсменов РУСАДА

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила согласием на предложение руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) войти в состав комитета спортсменов организации. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Комитеты (или комиссии) спортсменов сейчас существуют во многих международных и национальных спортивных федерациях и объединениях. Так, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, она же формально является членом комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Одна из самых титулованных фехтовальщиц России Софья Великая возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России. Своя комиссия спортсменов существует и у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Мы давно планировали создать комитет спортсменов, и эту идею поддержали аудиторы WADA во время своего последнего визита в Москву, - заметила Пахноцкая. - Этот комитет в ближайшее время будет сформирован. Могу сказать, что согласие о своей работе в нем дала наша замечательная легкоатлетка Мария Ласицкене".

По словам одного из руководителей РУСАДА, главными целями комитета спортсменов станет продвижение идеалов и ценностей чистого спорта и формирование культуры нетерпимости к допингу в обществе. Члены комитета должны делиться с другими спортсменами своим опытом в области антидопинга и помогать начинающим атлетам сделать правильный выбор в спорте.

"Членами комитета спортсменов РУСАДА могут стать действующие или завершившие карьеру атлеты с сильной антидопинговой позицией, которые являются живым примером для остальных, - заметила собеседница ТАСС. - Это люди, которые показали, что спортивные достижения возможны без допинга, это атлеты, которые активно продвигают ценности чистого спорта в своих социальных сетях. Им предстоит выступать в качестве послов чистых спортсменов и РУСАДА, участвовать в информационно-образовательных антидопинговых мероприятиях и даже придумывать новые форматы".

"Нам важно слушать и слышать голоса спортсменов (особенно честных и чистых), чтобы эта деятельность была более эффективной", - подытожила Пахноцкая, которая также является членом группы Совета Европы по правам спортсменов в сфере антидопинга.