РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков

ТАСС, 19 февраля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с казанского "Рубина" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено следующее решение: удовлетворить заявление "Рубина" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший защитник "Рубина" Федор Кудряшов подал на казанский клуб, с которым расторг контракт 10 января, заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате. РФС наложил на казанский клуб запрет на регистрацию новых футболистов до выплаты компенсации за расторжение контракта с 31-летним защитником. 4 февраля Кудряшов забрал заявление, так как стороны договорились о заключении мирового соглашения.

"Рубин" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.