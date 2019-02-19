"Локомотив" проиграл загребскому "Динамо" и выбыл из Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 19 февраля. Российский футбольный клуб "Локомотив" уступил хорватскому "Динамо" (Загреб) в серии пенальти в стыковом матче Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за право выйти в 1/8 финала турнира.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Леон Шипош (13-я минута), у гостей отличился Дэнис Файзуллин (90). В серии пенальти "Динамо" победило со счетом 5:4. Единственным игроком, кто не смог реализовать пенальти, стал Герман Основ. В основное время в составе московской команды на 71-й минуте не реализовал пенальти Николай Титков.

Юношеская команда "Локомотива" прошла по пути Лиги чемпионов. В групповой стадии российский клуб занял второе место в группе D. Загребское "Динамо" прошло по пути национальных чемпионов, что дало право хорватской команде проводить стыковой матч на своем поле. "Динамо" по итогам двух матчей обыграло в первом раунде румынский "Вииторул", во втором - казахстанскую "Астану".

Жеребьевка пар стадии 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА пройдет 22 февраля. Матчи 1/8 финала пройдут 12-13 марта.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проводят стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с командами, прошедшими два раунда пути национальных чемпионов.