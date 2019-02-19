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КХЛ

КХЛ и Федерация хоккея Узбекистана обсудили вопрос проведения матча в Ташкенте

Ледовый дворец "Хумо-Арена" в столице Узбекистана будет введен в эксплуатацию весной

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов обсудили вопрос проведения выставочного или вынесенного матча КХЛ в ледовом дворце в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ледовый дворец "Хумо-Арена" в столице Узбекистана будет введен в эксплуатацию весной. Комплекс будет вмещать 12,5 тыс. зрителей.

"Сегодня утром состоялась рабочая встреча президента КХЛ Дмитрия Чернышенко с главой Федерации хоккея Узбекистана Бахтиером Фазыловым. Обсуждались вопросы возможного взаимодействия между КХЛ и ФХУ. В частности, обсудили проведение выставочного или вынесенного матча КХЛ в новом ледовом дворце "Хумо-Арена" в Ташкенте. По мере достижения конкретных договоренностей стороны объявят о решении официально", - сообщили в пресс-службе.

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