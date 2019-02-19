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Сборные по хоккею

Представители IIHF в апреле проверят ход подготовки Санкт-Петербурга к ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею - 2023 состоится с 5 по 21 мая

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) отправит в апреле своих представителей в Санкт-Петербург, чтобы оценить ход подготовки города к чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщил ТАСС вице-президент IIHF, глава комитета по проведению соревнований Калерво Куммола.

Чемпионат мира по хоккею - 2023 состоится с 5 по 21 мая. Соревнования пройдут в построенном к ЧМ-2000 "Ледовом дворце" и в новой 22-тысячной арене, которая будет построена к чемпионату.

"В марте будет проведено собрание совета IIHF в финском Тампере, после чего будет отправлена группа людей для проверки подготовки к строительству новой арены в Санкт- Петербурге и подготовки города к чемпионату мира. Визит пройдет в апреле, точное число пока неизвестно. Также будет проведена проверка стадионов в Новосибирске и Омске, но ориентировочных дат пока нет", - рассказал Куммола.

Молодежный чемпионат мира - 2023 состоится в Новосибирске. К турниру в городе будет построен современный ледовый дворец, часть матчей пройдет на старом стадионе, который к чемпионату реконструируют. IIHF также рассматривает для проведения МЧМ-2023 Омск, город сможет провести часть матчей, если построит стадион.

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