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Лыжники Устюгов, Большунов и Мальцев выступят в спринте на чемпионате мира в Зефельде

Мужской и женский спринты пройдут 21 февраля, в этих гонках лыжники разыграют первые медали чемпионата мира в Зефельде
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Определен состав российской команды по лыжным гонкам на спринтерские гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает корреспондент ТАСС.

Мужской и женский спринты пройдут 21 февраля, в этих гонках лыжники разыграют первые медали чемпионата мира в Зефельде.

В мужской части соревнований Россию представят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артем Мальцев.

В женской части выступят олимпийские призеры Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Наталья Матвеева и Елена Соболева.

Всего на чемпионате мира пройдет 12 гонок, турнир завершится 3 марта.

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