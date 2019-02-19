Лыжники Устюгов, Большунов и Мальцев выступят в спринте на чемпионате мира в Зефельде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Определен состав российской команды по лыжным гонкам на спринтерские гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде, передает корреспондент ТАСС.

Мужской и женский спринты пройдут 21 февраля, в этих гонках лыжники разыграют первые медали чемпионата мира в Зефельде.

В мужской части соревнований Россию представят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов, а также Глеб Ретивых и Артем Мальцев.

В женской части выступят олимпийские призеры Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Наталья Матвеева и Елена Соболева.

Всего на чемпионате мира пройдет 12 гонок, турнир завершится 3 марта.