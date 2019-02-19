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Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в сборной РФ по лыжным гонкам

По причине допинговых разбирательств Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр Легков и ряд других ведущих российских лыжников были вынуждены пропустить ОИ в Пхёнчхане
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала иностранных журналистов закрыть тему допинга в российской команде.

"В российской команде допинг не принимался, мы выиграли все суды. Эту главу поставьте на полку и давайте начнем все с чистого листа, - сказала Вяльбе на пресс-конференции перед чемпионатом мира в Зефельде. - Если вы хоть немного уважаете спортсменов, то этот вопрос надо закрыть".

Чемпионат мира пройдет с 20 февраля по 3 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

По причине допинговых разбирательств чемпионы мира Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, олимпийский чемпион Александр Легков и ряд других ведущих российских лыжников были вынуждены пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане. Все обвинения с российских спортсменов были сняты.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВяльбе, Елена Валерьевна
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