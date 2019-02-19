Лыжник Устюгов отказывался от общения с прессой из-за отсутствия поддержки с ее стороны

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов отказался от общения с прессой до старта чемпионата мира в австрийском Зефельде из-за того, что в прошлом сезоне, когда он пропустил Олимпийские игры, не получил от нее поддержки. Об этом он рассказал на пресс- конференции перед стартом чемпионата мира.

Чемпионат мира в Зефельде пройдет с 20 февраля по 3 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов наград. Устюгов является двукратным чемпионом мира, от общения с прессой он отказался во время "Тур де Ски", где занял второе место.

"Просто не хотелось общаться, разговаривать. Я пропустил Олимпийские игры, конец сезона, и со стороны журналистов я не чувствовал поддержки, не чувствовал, что меня не хватало. Это было мое решение, я решил сделать так", - сказал Устюгов.

"Когда ты бегаешь, то все время на слуху: тебе звонят СМИ, спрашивают, как дела. А когда была Олимпиада, то я смотрел, читал новости и про себя вообще не слышал, не видел, что обо мне кто-то беспокоится, что кто-то задает вопросы о моем отсутствии. Словно так и должно было быть", - добавил он.

Спортсмен также рассказал, как он относится к решению Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на Игры в Пхёнчхане.

"По поводу всего этого могу сказать, что спортсмен - незащищенная личность, которую могут не пригласить на соревнования. Ничего такого в этом нет. Главное мое дело - бегать и показывать результат", - сказал он.