Фигуристы Загорски и Гурейро рады завершить сезон победой в финале Кубка России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро рады, что им удалось завершить сезон на позитивной ноте - выиграть третий в карьере финал Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

По сумме ритм-танца и произвольного танца Загорски и Гурейро набрали 195,02 балла. Они являлись претендентами на попадание в состав сборной на чемпионат Европы в Минске, но на чемпионате России в Саранске в произвольном танце у партнера развязался шнурок, в результате фигуристы стали на национальном чемпионате седьмыми.

"Мы очень хотели прокатать программы так, как здесь, - без ошибок, мощно, и нам впервые это удалось. Хороший прокат получился, лучше, чем на чемпионате России, - рассказал Гурейро. - Хотя перед прокатом я сегодня испытал саранское дежавю, перед разминкой у одного из спортсменов развязался шнурок, аналогичная ситуация была со мной на чемпионате России, я это точно помню. Я тогда еще подумал - бедный мальчик".

"В общем, шнурки я сегодня закрепил скотчем, - подчеркнул Гурейро, продемонстрировав тщательно перевязанные скотчем ботинки. - Я не люблю с ним кататься - другие ощущения, но я человек суеверный. Я как услышал "шнурок развязался", у меня чуть паника не началась".

С планами на будущее дуэт определится после небольшого отдыха. "Два дня отдохнем, потом сядем и подумаем, что и как дальше. Работать будем в том же режиме, но уже в более творческом направлении. Возможно, больше времени будем проводить на льду, но с меньшей интенсивностью. Так что во всем есть свои плюсы и свои минусы", - сообщила Загорски.

Куба подождет

Загорски и Гурейро на Олимпиаде в Пхёнчхане заняли 13-е место. Фигуристы были запасными, однако Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры Александру Степанову и Ивана Букина. Загорски и Гурейро заменили их в составе.

"Мы осознаем, что такое быть третьим номером сборной. Мы были полностью готовы и к нынешнему чемпионату Европы, ведь никогда заранее ничего не знаешь. Выдохнуть можно, когда все ребята уже уехали на старт, когда прошла жеребьевка. Так что на время чемпионата мира в Сайтаме на Кубу никто лететь не собирается", - заверила Загорски.

Спортсмены поблагодарили публику, пришедшую поболеть за спортсменов на ледовую арену Великого Новгорода. "От Великого Новгорода и болельщиков останутся только самые позитивные эмоции. Здесь был самый необычный разминочный зал в нашей карьере, - рассказал Гурейро. - Ты разминаешься на паркете в открытом зале, рядом люди, аншлаг, но никто не мешает, все с уважением относятся к нашей работе, и это приятно".

Второе место в финале Кубка России заняли Бетина Попова и Сергей Морозов (182,22 балла). Третьими стали Аннабель Морозова и Андрей Багин (180,01). В соревнованиях юниоров победу одержали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, набравшие 163,54 балла. Вторыми стали дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным (163,36), третьими - Софья Камышанова и Дмитрий Бовин (147,98).