Рябков: выход в плей-офф КХЛ является промежуточным результатом для "Автомобилиста"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является промежуточным результатом для екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом ТАСС заявил директор клуба Максим Рябков.

"Автомобилист" за два матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ гарантировал себе первое место в Восточной конференции впервые в истории. В первом раунде плей-офф екатеринбургская команда сыграет с клубом, занявшим восьмую строчку таблицы Восточной конференции. Соперник команды еще не определился.

"Ребята показали хорошую самоотдачу в ходе сезона, была проведена отличная работа тренерского штаба. Также ключевую роль сыграла стабильность состава на протяжении всей регулярной части чемпионата, - отметил Рябков. - Нужно понимать, что это всего лишь промежуточный результат, никто долго праздновать не собирается, ведь в плей-офф нет легких соперников: там, по сути, начнется новый турнир, где все будут в равных условиях".

В конце апреля у большей части игроков екатеринбургского клуба истекают контракты, в том числе и у лидеров команды. "Никаких движений по контрактам игроков пока нет, сначала нужно достойно отыграть в плей-офф, а там все будет определяться как со стороны клуба, так и со стороны игроков. С главным тренером команды, Андреем Мартемьяновым, есть взаимная опция в контракте, которая позволит обеим сторонам продолжить сотрудничество в случае выполнения спортивного результата", - добавил Рябков.

Плей-офф КХЛ начнется 25 февраля и завершится не позднее 25 апреля. В плей-офф выходят 16 команд, занявшие с первого по восьмое места в турнирных таблицах своих конференций.