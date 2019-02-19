Лыжник Устюгов заявил, что чемпионат мира для него важнее Олимпиады

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира для российского лыжника Сергея Устюгова является более значимым соревнованием, чем Олимпийские игры. Об этом он рассказал журналистам перед чемпионатом мира в австрийском Зефельде, который стартует 20 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК), запретивший российским спортсменам выступать на Играх в Южной Корее под национальным флагом, без объяснения причин отказал ряду ведущих спортсменов страны в приглашении на соревнования. В их числе оказался и двукратный чемпион мира Устюгов.

"Прошло столько времени, но я до сих пор не знаю причин, по которым пропустил Олимпийские игры, и думаю, что никогда не узнаю. Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна. Мне интересен чемпионат мира, Кубок мира, который хочется выиграть", - сказал Устюгов.

"Да, классно стать олимпийским чемпионом, но я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто", - добавил он.

При этом спортсмен не стал говорить о перспективах выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. "Про дальнейшую карьеру я пока вообще говорить не хочу, посмотрим, как пройдет чемпионат. Я читал недавно интервью психолога, в котором он говорил о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Так вот, он сказал, что спорт должен приносить две вещи: удовольствие и деньги", - сказал Устюгов.

"Если чего-то не приносит, то это уже не то. Сейчас он все приносит, я получаю удовольствие. Здесь, на чемпионате мира в Зефельде, организация великолепная", - добавил он.