Рябков: будущая ледовая арена "Автомобилиста" будет вмещать 12 тысяч зрителей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Будущий стадион хоккейного клуба "Автомобилист" будет рассчитан на 12 тысяч мест. Об этом ТАСС сообщил директор екатеринбургской команды Максим Рябков.

"В начале февраля был проведен семинар Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), посвященный инфраструктурным вопросам и функционированию арен, где наши представители сделали доклад и получили рекомендации профильных специалистов касательно будущей арены. Пока все идет по плану, но конкретных дат на данный момент нет. В хоккейной конфигурации стадион будет вмещать не менее 12 тысяч зрителей и 15 тысяч - в волейбольной", - рассказал Рябков.

На данный момент "Автомобилист" выступает в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", рассчитанном на 5545 зрительских мест.

"Автомобилист" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ с первого места турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 91 очко в 60 играх, и встретится в четвертьфинале турнира с восьмой командой Востока. Встречи 1/4 финала Кубка Гагарина пройдут с 25 февраля по 10 марта.