СМИ: "Челси" может уволить Сарри в случае поражения в финале Кубка лиги

ТАСС, 19 февраля. Футбольный клуб "Челси" может отправить в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри в случае поражение в финале Кубка английской лиги, в котором лондонский клуб встретится с "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

В понедельник "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии и вылетел из розыгрыша турнира. Ранее в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 10 февраля "Челси" потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:6, впервые в истории АПЛ пропустив шесть голов в одном матче.

Отмечается, что руководство лондонского клуба может уволить Сарри раньше, если команда покажет неудовлетворительный результат в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Челси" на домашнем поле встретится со шведским "Мальме". Игра пройдет 21 февраля, в первом матче "Челси" победил со счетом 2:1.

Финальный матч Кубка английской лиги состоится 24 февраля на лондонском стадионе "Уэмбли". В таблице чемпионата Англии "Челси" занимает шестое место, находясь вне зоны еврокубков.