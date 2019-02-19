Вяльбе: шанс выступить на ЧМ будет почти у всех попавших на турнир российских лыжников

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Возможность выступить на чемпионате мира в австрийском Зефельде будет почти у всех российских лыжников, которые попали в состав сборной для участия в турнире. Об этом журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Чемпионат мира пройдет с 20 февраля по 3 марта, в лыжных гонках будут разыграны 12 комплектов наград. Всего в сборную вошло 24 спортсмена: 12 мужчин и 12 женщин.

"У нас много спортсменов, хотелось бы, чтобы процентов 90 из них поучаствовали в чемпионате мира. Безусловно, ни один спортсмен не пройдет от первой до самой последней гонки. По крайней мере, я таких не знаю", - сказала Вяльбе.

Глава федерации отметила, что организационных проблем российская команда в Зефельде не испытывает. "Нам повезло - мы живем в трех метрах от медальной площади, все очень компактно, в шаговой доступности. Ребята сказали, что трасса хорошая", - отметила она.

Первые медали лыжники разыграют 21 февраля в спринте.