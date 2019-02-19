Российские боксеры завоевали пять золотых медалей на турнире в Болгарии

СОФИЯ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей на 70-м международном турнире по боксу "Странджа" в Болгарии. Победы одержали Эльмира Азизова (весовая категория до 59 кг), Артур Субханкулов (60), Алексей Мазур (64), Имам Хатаев (81) и Садам Магомедов (91).

Азизова получила приз как лучший боксер состязаний. "Молодец Эльмира, конечно, тяжело ей сегодня было, но выдержала, выложилась полностью и победила. Все у нас получилось - и сборы были успешными, и соревнования. Выступили в Болгарии успешно, недельку отдохнем, в баскетбол поиграем, а потом будем готовиться к чемпионату России", - отметил тренер женской команды Александр Черноиванов.

Старший тренер мужской команды Эдуард Кравцов констатировал, что традиционный болгарский турнир пошел членам сборной России на пользу.

"Я думаю, что такой мощный турнир пошел всем нам на пользу, практически все ребята выступили очень хорошо, с чем всех я и поздравляю. Соревнования в Болгарии оказались для наших ребят хорошим этапом подготовки для дальнейших состязаний. Жаркий, плотный и динамичный бой провел сегодня Алексей Мазур, да и все наши остальные чемпионы и призеры провели успешные бои со своими сильными соперниками, одержали победы. Все они, кто выступал в полуфинале и финале, заслужили высшую оценку", - сказал Кравцов.

"Планы мы сегодня выполнили, а перевыполнять будем в дальнейших соревнованиях. Сейчас сделаем небольшую паузу, отдохнем несколько дней, а потом соберемся в Сочи, где созданы великолепные условия для тренировок, и продолжим подготовку к новым турнирам", - добавил он.

Он подчеркнул, что организация соревнований была на высоком уровне, а в турнире приняли участие спортсмены ведущих сборных. В юбилейном турнире "Странджа", одном из старейших соревнований в боксерском календаре, приняли участие представители 43 стран - 120 женщин и 240 мужчин, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.