Вяльбе не считает, что сборная России по лыжным гонкам закрыта для журналистов

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам не закрыта для журналистов, однако общение представителей прессы со спортсменами должно быть в рамках разумного. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе перед стартом чемпионата мира в австрийском Зефельде.

Чемпионат мира пройдет с 20 февраля по 3 марта. Перед его началом поклонники лыжных гонок в России в социальных сетях высказывали опасения, что работа на турнире комментатора Дмитрия Губерниева и его коллег по "Матч ТВ" негативно скажется на результатах команды из-за якобы желания сотрудников телеканала слишком подробно освещать жизнь спортсменов во время турнира. Во вторник, за день до старта чемпионата мира, сборная России дала пресс- конференцию, в которой приняли участие все лидеры команды.

"Мы же не совсем на клюшку закрыты, мы иногда открываемся. Главное, чтобы это не переросло в постоянную ходьбу в наш отель всех и вся с камерами и диктофонами и смартфонами, которые все фотографируют и записывают. Но, в принципе, я не понимаю, почему считается, что мы закрыты? Я не вижу кого-то из вас на дне открытых дверей, которые мы делаем летом и осенью", - сказала Вяльбе журналистам.

"Журналисты из других стран тоже удивились, что мы сделали пресс-конференцию. Но раньше у нас не было менеджера, который бы занимался командой, а это было его предложение, с которым мы согласились. Сейчас нас все увидели, возможно, это новая страница наших отношений со СМИ. Хотя, они у нас абсолютно нормальные", - добавила она.

При этом она отметила, что не может повлиять на желание спортсменов общаться с прессой. "Просто если Сергей Устюгов практически никогда не дает интервью, то как я могу его насильно заставлять? Убить его что ли? Или если у Александра Большунова все будет хорошо, то его вообще не остановить во время интервью, потому что он весельчак и балагур", - заметила она.

При этом глава федерации подчеркнула, что общение журналистов со спортсменами должно быть в рамках разумного.