СМИ: Слуцкий может возглавить "Челси" в случае ухода Сарри

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может занять пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси" в случае увольнения наставника команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает английское издание The Independent.

Ранее газета The Guardian сообщила, что "Челси" может сменить главного тренера команды в случае поражения в финале Кубка английской лиги, в котором лондонский клуб встретится с "Манчестер Сити" 24 февраля.

По информации The Independent, Слуцкий хорошо знаком с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, что может стать ключевым фактором при принятии решения о назначении нового наставника. Помимо 47-летнего российского специалиста, пишет издание, на пост главного тренера "Челси" также претендует бывший футболист лондонцев Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии "Дерби Каунти".

Слуцкий является главным тренером голландского "Витесса". Он работал главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год, с которым трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В июне 2017 года Слуцкий возглавил клуб второго английского дивизиона "Халл", в декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России.