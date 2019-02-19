Футболисты ЦСКА победили "Картахену" в товарищеском матче в Испании

ТАСС, 19 февраля. Футболисты ЦСКА обыграли клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании "Картахена" со счетом 3:1 в товарищеском матче на предсезонном сборе, который проходит в испанском Кампоаморе.

В составе ЦСКА голы забили Арнор Сигурдссон (19-я и 37-я минуты) и Ильзат Ахметов (90). У "Картахены" отличился Хесус Карильо (16).

В рамках сбора в Кампоаморе у московской команды запланирована еще одна товарищеская встреча - с "Уфой" 23 февраля. Первый матч в чемпионате России после зимнего перерыва ЦСКА сыграет в гостях против тульского "Арсенала" 2 марта.