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Фигуристы Пепелева и Плешков лидируют после короткой программы в финале Кубка России

Произвольную программу спортивные пары покажут в среду

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Алина Пепелева и Роман Плешков после исполнения короткой программы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

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Пепелева и Плешков показали результат 66,11 балла. Вторыми стали Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (65,85), третьими - Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (62,71).

В соревнованиях юниоров победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 70,78 балла. Вторыми идут Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (63,00), третьими - Татьяна Кузьмина и Алексей Хвалько (59,65).

Произвольные программы спортивные пары покажут 20 февраля. Финал Кубка России завершится 22 февраля.

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