"Барселона" сыграла вничью с "Лионом" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" сыграл вничью с французским "Лионом" со счетом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Parc Olympique Lyonnais.

Матч стал седьмым официальным между клубами и вторым, который завершился вничью. До этого "Барселона" и "Лион" встречались в последний раз 11 марта 2009 года также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В том матче испанцы разгромили французов со счетом 5:2.

Нападающий каталонской команды Луис Суарес продлил безголевую серию в выездных встречах Лиги чемпионов, которая длится с 16 сентября 2015 года. В игре с "Лионом" уругваец преодолел отметку в 24 часа без забитых голов в гостевых матчах турнира.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Испании.