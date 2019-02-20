Передача Дадонова помогла "Флориде" одержать волевую победу над "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. "Флорида" обыграла "Баффало" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Евгений Дадонов сделал одну результативную передачу.

В составе "Флориды" отличились Джонатан Юбердо (44-я и 57-я минуты), Джейс Хаврылюк (44) и Александр Барков (46). У "Баффало" голами отметились Джек Айкел (26) и Владимир Соботка (60). Дадонов отдал 25-ю результативную шайбу в сезоне. Всего на счету россиянина 45 (20 шайб + 25 передач) очков в регулярном чемпионате.

"Флорида" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 58 матчах. "Баффало" с 63 очками располагается на 10-й строчке. В следующем матче "Флорида" 22 февраля дома сыграет с "Каролиной". "Баффало" в этот же день на выезде встретится с "Тампой".

Результаты остальных встреч: