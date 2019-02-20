Бардина: российские саночники на домашнем этапе КМ будут бороться за медали во всех гонках

Олимпийская трасса в Сочи с 23 по 24 февраля станет местом проведения заключительного в сезоне этапа Кубка мира по санному спорту. За два дня будет разыграно семь комплектов медалей. Мужчины и женщины, выступающие в одиночных санях, а также экипажи мужских саней-двоек будут бороться за медали в классических гонках и в спринте. Завершит сочинский этап Кубка мира командная эстафета.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские саночники на этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи, будут бороться за медали во всех гонках. Об этом сообщила ТАСС глава тренерского совета Федерации санного спорта России Вера Бардина.

"Мы рассчитываем, что наши саночники будут бороться за медали во всех видах, - заметила Бардина. - Особые надежды связываем, конечно, с лидерами: Татьяной Ивановой, Семеном Павличенко и Романом Репиловым, можно ожидать хорошего результата и от Екатерины Батуриной и Виктории Демченко. Что касается двоек, то здесь нашим ребятам будет куда труднее бороться за медали с немцами. Но успешное выступление Владислава Южакова и Юрия Прохорова в эстафетной гонке на недавнем чемпионате мира доказывает, что и в двойках у нас есть шансы".

В состав сборной России на домашний этап Кубка мира вошли Павличенко, Репилов, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Александр Степичев, Иванова, Демченко, Батурина и Екатерина Катникова (все - одиночные сани); Южаков/ Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (все - сани-двойки).

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в начале февраля 2016 года. Тогда отечественные саночники завоевали две золотые (Иванова и эстафетная команда) и две серебряные (Демченко, Андрей Богданов / Андрей Медведев) награды и заняли первое место в неофициальном медальном зачете, оставив позади команды Германии (2-1-1) и Австрии (0-1-1).

На чемпионате мира - 2019, который проходил в конце января в немецком Винтерберге, сборная России выиграла золото в эстафете (Иванова, Павличенко, Южаков/Прохоров).