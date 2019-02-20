Бардина: российские саночники на домашнем этапе КМ будут бороться за медали во всех гонках

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские саночники на этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи, будут бороться за медали во всех гонках. Об этом сообщила ТАСС глава тренерского совета Федерации санного спорта России Вера Бардина.
Олимпийская трасса в Сочи с 23 по 24 февраля станет местом проведения заключительного в сезоне этапа Кубка мира по санному спорту. За два дня будет разыграно семь комплектов медалей. Мужчины и женщины, выступающие в одиночных санях, а также экипажи мужских саней-двоек будут бороться за медали в классических гонках и в спринте. Завершит сочинский этап Кубка мира командная эстафета.
"Мы рассчитываем, что наши саночники будут бороться за медали во всех видах, - заметила Бардина. - Особые надежды связываем, конечно, с лидерами: Татьяной Ивановой, Семеном Павличенко и Романом Репиловым, можно ожидать хорошего результата и от Екатерины Батуриной и Виктории Демченко. Что касается двоек, то здесь нашим ребятам будет куда труднее бороться за медали с немцами. Но успешное выступление Владислава Южакова и Юрия Прохорова в эстафетной гонке на недавнем чемпионате мира доказывает, что и в двойках у нас есть шансы".
В состав сборной России на домашний этап Кубка мира вошли Павличенко, Репилов, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Александр Степичев, Иванова, Демченко, Батурина и Екатерина Катникова (все - одиночные сани); Южаков/ Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (все - сани-двойки).
Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в начале февраля 2016 года. Тогда отечественные саночники завоевали две золотые (Иванова и эстафетная команда) и две серебряные (Демченко, Андрей Богданов / Андрей Медведев) награды и заняли первое место в неофициальном медальном зачете, оставив позади команды Германии (2-1-1) и Австрии (0-1-1).
На чемпионате мира - 2019, который проходил в конце января в немецком Винтерберге, сборная России выиграла золото в эстафете (Иванова, Павличенко, Южаков/Прохоров).