Стал известен окончательный состав сборной России по сноуборду на Универсиаду

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по сноуборду определился с окончательным составом команды на Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

сноуборд-кросс - Кристина Пауль, Александра Паршина, Мария Васильцова, Юлия Лаптева, Данила Баранов, Даниил Дильман, Андрей Анисимов, Василий Локтев-Загорский;

хафпайп - Никита Автанеев, Владислав Хадарин, Максим Суйков, Алексей Маглов, Яна Доновская, Юлия Пройдина;

слоупстайл - Антон Мамаев, Илья Баскаков, Михаил Матвеев, Александр Смелов, Екатерина Косова, Анастасия Логинова;

Елена Костенко и Елизавета Богданова выступят в хафпайпе и слоупстайле.

В параллельных дисциплинах выступят Наталья Соболева, Милена Быкова, Елизавета Салихова, Мария Валова, Софья Батова, Полина Смоленцова, Александра Ширшова, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Валерий Колегов, Максим Рогозин, Владислав Шкурихин, Дмитрий Таймулин, Кирилл Кузнецов.

Окончательное решение о составе команды, выступающей в рамках каждой дисциплины, будет приниматься тренерским штабом по итогам контрольных тренировок накануне соревнований.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.