СМИ: "Нант" намерен подать жалобу в ФИФА на "Кардифф" за неоплату трансфера Салы

Аргентинский футболист погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии 28-летний Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф".

ТАСС, 20 февраля. Французский "Нант" собирается подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на валлийский "Кардифф", который не оплатил £15 млн за переход аргентинца Эмилиано Салы. Об этом сообщает британская газета Independent .

"Нант" потребовал от валлийцев заплатить за переход в "Кардифф" Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому "Нант" настоял на выплате первого транша в размере £5 млн. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

"Кардифф" отказывается выплачивать сумму трансфера Салы "Нанту", пока французский клуб не ответит на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца. Валлийцы хотят узнать у французов, кто организовал полет, и почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.

Ранее "Кардифф" также заявил о намерении обратиться в полицию, ФИФА и Английскую премьер-лигу с целью проведения ими расследования обстоятельств "сомнительного трансфера" Салы на фоне требований "Нанта" заплатить за переход аргентинца £15 млн.