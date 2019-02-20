Король Малайзии покинул совет ФИФА

ТАСС, 20 февраля. Верховный правитель (король) Малайзии Тенгку Абдулла покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА), членом которого являлся с 2015 года. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино.

Руководство ФИФА поблагодарило Тенгку Абдуллу за огромные усилия по продвижению спорта, а также значительный вклад в развитие футбола в регионе и во всем мире. Инфантино также поздравил его с новым постом - верховного правителя Малайзии, который султан штата Паханг занял 31 января.

Тенгку Абдулла с 2014 по 2017 год возглавлял Футбольную ассоциацию Малайзии. Также он является президентом Азиатской федерации хоккея на траве.