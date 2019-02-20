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Король Малайзии покинул совет ФИФА

Руководство ФИФА поблагодарило Тенгку Абдуллу за огромные усилия по продвижению спорта

ТАСС, 20 февраля. Верховный правитель (король) Малайзии Тенгку Абдулла покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА), членом которого являлся с 2015 года. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино.

Руководство ФИФА поблагодарило Тенгку Абдуллу за огромные усилия по продвижению спорта, а также значительный вклад в развитие футбола в регионе и во всем мире. Инфантино также поздравил его с новым постом - верховного правителя Малайзии, который султан штата Паханг занял 31 января.

Тенгку Абдулла с 2014 по 2017 год возглавлял Футбольную ассоциацию Малайзии. Также он является президентом Азиатской федерации хоккея на траве.

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