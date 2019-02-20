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Футбол в России

РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе "ВТБ-Арена"

Глава Российской премьер-лиги отметил хорошее качество полей на стадионах "Локомотива", "Зенита" и ЦСКА
Глава РПЛ Сергей Прядкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РПЛ Сергей Прядкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) озабочено состоянием газона на стадионах московского футбольного клуба "Динамо" и тульского "Арсенала". Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин

"Вызывает озабоченность состояние газона на аренах ряда клубов, - сказал Прядкин. - У "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" газоны в очень хорошем состоянии, большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе "Динамо". Видимо, когда несколько структур руководят, очень сложно отследить, а там предстоит важнейший матч "Динамо" - "Спартак". Вызывает озабоченность также газон в Туле и на резервной арене в Химках".

"У нас есть еще стадион в Оренбурге, там хороший стадион, но маленькая вместимость (стадион "Газовик" вмещает 7520 зрителей - прим. ТАСС). Сегодня, мы наконец-то увидели то, что обещали членам РПЛ, увидели дорожную карту. Думаю, что в следующем сезоне клуб приведет трибуну в порядок", - добавил Прядкин.

Матч 19-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 10 марта.

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