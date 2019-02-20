Прядкин: все клубы РПЛ выступают за проведение Кубка России в формате одной игры

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за проведение Кубка России в формате одной игры на всех стадиях турнира. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

В текущем сезоне начиная с четвертьфинальной стадии Кубка России победитель выявляется по сумме двух матчей. Финал состоит из одной игры, решающая встреча пройдет 15 мая на московском стадионе "Лужники".

"Все клубы РПЛ выступают за то, чтобы играть матчи Кубка России из одной игры в связи с плотностью календаря, - сказал Прядкин. - Мы пока регламент не утвердили, но все хотят играть из одного матча. Реформу Кубка России надо делать, чтобы поднять престиж".