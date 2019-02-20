Прядкин не исключил, что казахстанские футболисты вскоре перестанут быть легионерами в РПЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что футболисты из Казахстана и других стран Евразийского союза вскоре могут перестать считаться легионерами в чемпионате России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

15 февраля министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что начиная со следующего сезона футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России.

"Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последует и Казахстан, и страны Евразийского союза", - отметил Прядкин.

В ноябре Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов. В настоящее время белорусы, в частности, не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.