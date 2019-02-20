Владелец "Манчестер Сити" приобретет футбольный клуб в Китае

ТАСС, 20 февраля. Компания City Football Group (CFG), владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Сити", приобретет китайский футбольный клуб третьей лиги "Сычуань Цзюню" в городе Чэнду с целью укрепления позиций на стремительно растущем спортивном рынке КНР. Об этом сообщает пресс-служба CFG.

Приобретение клуба в Китае - составная часть стратегии CFG, которая ставит своей целью покупку команд в различных регионах планеты. CFG в настоящее время владеет или инвестирует в шесть других клубов, включая команду "Нью-Йорк Сити" Главной футбольной лиги (MLS) и клуб "Мельбурн Сити" в Австралии.

По информации британской газеты Financial Times, "вначале рассматривалась возможность приобретения команды в китайской суперлиге, где клубы приглашают лучших игроков европейского футбола". Однако затем руководители CFG отказались от такой перспективы "из-за поистине заоблачной оценочной стоимости таких клубов, лишь очень немногие из которых получают прибыли". Вместо этого была выбрана команда малоизвестная, которую решили вывести в суперлигу КНР.

"Китай является чрезвычайно важным футбольным рынком, которому мы уже некоторое время уделяем внимание, - заявил исполнительный директор CFG Ферран Сориано. - Мы твердо верим в будущее футбола в Китае".

City Football Group приобретает "Сычуань Цзюню" совместно с фондом China Sports Capital, соучредителем которого является China Media Capital - инвестиционная группа, которая в 2015 году заплатила $400 млн за 13-процентную долю в CFG, - а также UBTECH, китайская робототехническая группа, являющаяся спонсором "Манчестер Сити".

О сумме сделки не сообщается, однако, согласно информации издания, она не превышает $13 млн.