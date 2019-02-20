Система видеопомощи арбитрам может быть введена в РПЛ со второй части следующего сезона

Ранее клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. В текущем сезоне система будет опробована на полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах за место в РПЛ.

"Возможно, мы сможем внедрить VAR со второй части следующего сезона, - сказал Прядкин. - Это связано с подготовкой персонала, необходимо определиться с оборудованием, так как мы физически не успеем подготовить кадры для использования системы на всех стадионах. У нас пока готов только один арбитр - Сергей Карасев, он получил разрешение от международной футбольной организации. Посмотрим, как пройдут тестовые матчи Кубка России и стыковые матчи, но кажется, что к маю мы не успеем, также для этого должны быть задействованы Российский футбольный союз, РПЛ и основной вещатель, что тоже вопрос".

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.