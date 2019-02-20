Олимпийский чемпион Лесун не выступит на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Олимпийских игр - 2016 Александр Лесун не включен в состав сборной России на первый в этом сезоне этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет в Каире с 27 февраля по 3 марта. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

"На этап Кубка мира в Каир поедут Александр Лифанов, Егор Пучкаревский, Сергей Баранов и Сергей Колбасенко, а также Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и Ксения Фральцова", - отметил Моисеев.

"Почему в составе команды нет Александра Лесуна? Этот спортсмен пропустил два внутрироссийских зимних отборочных турнира и не мог претендовать на участие в египетском этапе Кубка мира. Такая ситуация вызывает некоторую обеспокоенность, так как этот сезон является отборочным на Олимпийские игры", - признался главный тренер.

По информации ТАСС, 30-летний Лесун продолжает восстанавливаться от травмы, поэтому он не принимал участия в соревнованиях.

Главными турнирами для пятиборцев в 2019 году станут чемпионат Европы, который пройдет в британском Бате с 6 по 11 августа, а также чемпионат мира в Будапеште (2-9 сентября).