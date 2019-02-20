Руководство ФК "Арсенал" уверено, что газон на стадионе в Туле будет готов к матчу с ЦСКА

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Газон стадиона "Центральный" в Туле будет полностью готов к проведению матча чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и московским ЦСКА. Об этом ТАСС заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

"На 100% уверен, что матч пройдет в Туле, - заявил Аджоев. - Комиссия РПЛ к нам приезжала позавчера, взяла пробы. Через 10 дней будет в идеальном состоянии. Мы уже не первый год подтверждаем, что у нас поле на хорошем уровне".

"Лига прислала нам письмо с пожеланиями по подготовке газона, позже мы отправили письмо с теми мерами, которые уже применены. В письме мы отметили, что, судя по прогнозу погоды, по состоянию газона и принятым мерам, не сомневаемся в том, что матч состоится в Туле. Лига беспокоится за состояние газона, как и мы, мы этим, естественно, занимаемся, прилагаем все профессиональные усилия", - сказал ТАСС генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.

После 17 матчей в активе "Арсенала" 20 очков, команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.