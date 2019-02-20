Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года

ТАСС, 20 февраля. Семь российских стадионов входят в число претендентов на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года. Об этом сообщает Stadium Database.

Среди российских стадионов представлены "Калининград", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Мордовия-Арена" (Саранск), "Волгоград-Арена" и "Екатеринбург-Арена".

Всего в список претендентов входят 27 стадионов из 10 стран. Среди них арены Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака.

В голосовании, которое продлится до 4 марта, смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля станут известны десять финалистов, 7-8 марта будет объявлен победитель.