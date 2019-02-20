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Ерохов и Семененко снялись с Кубка России по фигурному катанию по медицинским показаниям

После короткой программы спортсмены занимали седьмое и 11-е места соответственно

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Алексей Ерохов и Евгений Семененко приняли решение не продолжать выступление в одиночных соревнованиях юниоров на Кубке России, который проходит в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсмены снялись с турнира по медицинским показаниям. После короткой программы, прошедшей во вторник, 19-летний Ерохов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занимал седьмое место, 15-летний Семененко, тренирующийся под руководством Татьяны Мишиной, - 11-е.

Произвольные программы представят десять фигуристов. Прокаты состоятся 20 февраля. После короткой программы лидирует Андрей Мозалев.

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