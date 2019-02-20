Камельзон: на турнире Winter Moscow Open стали выступать достойные теннисисты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Открытый зимний международный чемпионат Москвы по теннису стал турниром, на котором выступают спортсмены высокого уровня. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-президент федерации тенниса Москвы Наталья Камельзон.

"Winter Moscow Open является одним из самых популярных турниров в Москве и очень достойным по составу, - сказала Камельзон. - Традиционно в женской части много иностранок - 60%, лист игроков выглядит как на турнире WTA 125, в том числе будут Арина Родионова [из Австралии], Марина Заневская [из Бельгии]. Почти все теннисистки играют свои за команды в Кубке Федерации".

Открытый зимний международный чемпионат Москвы по теннису пройдет с 23 февраля по 3 марта на кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках. В рамках Winter Moscow Open 2019 будут проведены женский профессиональный турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом в 25 тысяч долларов США и мужской турнир Российского теннисного тура I категории.

Выше всех по рейтингу среди участниц турнира стоит представительница Узбекистана Сабина Шарипова (139-е место), победительница десяти турниров ITF (семь из них - в одиночном разряде). На Winter Moscow Open 2019 выступит бывшая российская теннисистка Арина Родионова, с 2014 года представляющая Австралию. Интерес у столичных болельщиков может вызвать и игра 25-летней россиянки Валентины Ивахненко, до 2014 года выступавшей за Украину. Наивысший рейтинг среди российских участниц турнира имеет Людмила Самсонова (168).