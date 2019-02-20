Камельзон: Winter Moscow Open помогает молодым теннисистам стать профессионалами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Открытый зимний международный чемпионат России по теннису дает возможность молодым игрокам выйти на профессиональную дорогу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член правления Федерации тенниса Москвы Владимир Камельзон.

"Не так просто сейчас проводить соревнования по теннису, - сказал Камельзон. - Турнир дает возможность молодым игрокам выйти на профессиональную дорогу, как Дарье Касаткиной и Артему Бобылеву. Считаю, с лета турнир должен носить имя мэра Москвы, что повысит уровень соревнований".

Открытый зимний международный чемпионат Москвы по теннису пройдет с 23 февраля по 3 марта на кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках. В рамках Winter Moscow Open 2019 будут проведены женский профессиональный турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом в 25 тысяч долларов США и мужской турнир Российского теннисного тура I категории.