Кокшаров сохранил пост главного тренера мужской сборной России по гандболу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Эдуард Кокшаров продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу. Об этом журналистам заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В среду в Москве прошло заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления национальной команды на прошедшем чемпионате мира, где россияне заняли 14-е место.

"Исполком предложил тренерскому штабу продолжить работу со сборной, - заявил Шишкарев. - Кокшаров сохранен в должности, как и его помощники".

Кокшаров возглавляет сборную России с 2017 года.