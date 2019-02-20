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Кокшаров сохранил пост главного тренера мужской сборной России по гандболу

Специалист возглавляет национальную команду с 2017 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Эдуард Кокшаров продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России по гандболу. Об этом журналистам заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В среду в Москве прошло заседание исполкома ФГР, на котором были подведены итоги выступления национальной команды на прошедшем чемпионате мира, где россияне заняли 14-е место.

"Исполком предложил тренерскому штабу продолжить работу со сборной, - заявил Шишкарев. - Кокшаров сохранен в должности, как и его помощники".

Кокшаров возглавляет сборную России с 2017 года.

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