Путин сообщил на встрече с президентом ФИФА, что наградил его орденом Дружбы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил ему, что подписал указ о его награждении орденом Дружбы.

"Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ", - сказал Путин на встрече с Инфантино.

По словам президента РФ, чемпионат мира, который прошел в России, не просто важен для страны, но и для подрастающего поколения, поскольку это помогает приобщаться к спорту. "Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", - сказал глава государства, заметив, что рад возможности обсудить с президентом ФИФА все эти вопросы.

Инфантино поблагодарил президента РФ на русском: "Спасибо большое". Он подчеркнул, что рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с президентом РФ. "Мне была оказана невероятная честь, и, конечно, это также большая честь для всего футбольного движения. Я могу повторить только то, что уже говорил неоднократно - в прошлом году состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, и состоялся он в России", - сказал президент ФИФА.

По его словам, чемпионат мира позволил раз и навсегда "покончить со всеми предрассудками, которые существовали". "Потому что вместо всех негативных предсказаний мы увидели спортивное событие, которое принимала великолепная страна, проявившая гостеприимство ко всему футбольному движению", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира, добавил он, немного изменил и Россию, но прежде всего отношение мира к России. "И, конечно, это стало возможным только благодаря вашему личному участию, благодаря всем жителям вашей страны, принявших участие в подготовке этого великолепного мероприятия. Но это не конец, это только начало. И здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно", - подчеркнул президент ФИФА.