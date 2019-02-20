"Финал четырех" Кубка России по гандболу среди мужчин пройдет в Чехове

МОСКВА. 20 февраля. /ТАСС/. "Финал четырех" Кубка России по гандболу среди мужских команд пройдет 16-17 марта в подмосковном Чехове. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Финал четырех" пройдет в Чехове", - сказал Шишкарев.

В турнире примут участие московский "Спартак", подмосковные "Чеховские медведи", краснодарский СКИФ и волгоградский "Каустик". Заявка Чехова на проведение "Финала четырех" оказалась единственной, исполком ФГР утвердил ее единогласно.

Полуфиналы Кубка России пройдут 16 марта, матч за третье место и финал - 17 марта. Действующим обладателем трофея является клуб "Чеховские медведи".

"Финал четырех" Кубка России среди женских команд пройдет 30 и 31 марта. Исполком ФГР примет решение о месте проведения турнира позднее.