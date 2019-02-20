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Решение о замене тренера Трефилова на время восстановления пока не принято

19 февраля специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА. 20 февраля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) пока не приняла решение о назначении исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России на время отсутствия Евгения Трефилова. Об этом журналистам сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце в Краснодаре.

"Вопрос с главным тренером еще не решен, реабилитация Евгения Васильевича должна быть полноценной, - сказал Шишкарев. - 1-2 марта я сам встречусь с главным врачом больницы и заведующим отделения, чтобы услышать рекомендации по дальнейшей тренерской карьере [Трефилова] и рекомендации по эмоциональным нагрузкам, пока этот вопрос не решен".

"Сейчас идет постоперационная реабилитация, общаться с [Трефиловым] сейчас сложно, это очень сложная операция. Есть ожидание того, если динамика продолжится, то завтра или послезавтра он будет переведен в общую палату из реанимации", - добавил Шишкарев.

Под руководством Трефилова женская сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.

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