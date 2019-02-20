Биатлонистка Глазырина должна вернуть €31 тыс. призовых после дисквалификации за допинг

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина должна вернуть 31 тыс. евро призовых, что является одним из условий ее допуска к международным стартам после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями дела спортсменки.

Биатлонистка Глазырина первый после дисквалификации старт проведет 19 февраля в Тюмени

Во вторник 31-летняя Глазырина заняла 10-е место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Этот старт стал первым для спортсменки после завершения двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

"Международный союз биатлонистов уведомил Глазырину о том, что она должна вернуть 31 тысячу евро призовых. Если она не выполнит это условие, то не будет допущена к международным соревнованиям", - сообщил источник.

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. 31 тыс. евро - призовые, которые биатлонистка заработала за этот период.

Срок двухлетней дисквалификации Глазыриной истек 9 февраля. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в конце января сообщил ТАСС, что спортсменка в нынешнем сезоне не будет претендовать на место в сборной России.