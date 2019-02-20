"Зенит" сыграет в матче ЛЕ против "Фенербахче" при закрытой крыше стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Крыша стадиона "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского клуба.

Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

"Крыша стадиона "Газпром-Арена" будет закрыта во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче", - сказали в пресс-службе.

Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.