Футболист "Ювентуса" Хедира успешно перенес операцию на сердце

ТАСС, 20 февраля. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" немец Сами Хедира успешно перенес операцию. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сообщается, что немец перенес операцию на сердце. По прогнозам врачей, срок восстановления полузащитника составит около одного месяца.

19 февраля незадолго до рейса "Ювентуса" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Атлетико" Хедира почувствовал физическое недомогание. Футболиста отправили на обследование, у него была выявлена аритмия.

Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года. На счету 31-летнего футболиста 125 матчей, в которых он забил 21 мяч и отдал десять результативных передач. Немец является трехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка Италии.