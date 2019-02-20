Россиянка Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Будапеште

ТАСС, 20 февраля. Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Андреа Петкович в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Потапова обыграла Петкович, посеянную на турнире под 6-м номером, со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Ранее теннисистки не встречались.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между сербской теннисисткой Александрой Крунич (4) и румынкой Сораной Кырстя.

17-летняя Потапова занимает 87-е место в рейтинге WTA, 31-летния Петкович является победительницей шести турниров WTA в одиночном разряде и занимает 66-е место.

Общий призовой фонд турнира составляет $250 тыс.