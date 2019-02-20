Семак: "Фенербахче" имеет небольшое преимущество перед ответной игрой с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Футболисты турецкого "Фенербахче" имеют небольшое преимущество перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

"Несмотря на то, что соперник приедет без ряда футболистов, их игровая модель не изменится. Да, на выезде они играют не так как при своих болельщиках, но это серьезный соперник, который имеет небольшое преимущество, и нас ждет сложный матч", - сказал Семак.

"В первом матче мне не понравилась наша группа атаки. Если говорить о полузащите, то здесь у нас большой выбор, но серьезных изменений ждать не стоит. Постараемся оказать давление и больше атаковать", - добавил Семак.

Также тренер "Зенита" рассказал об игроках, которые не смогут принять участие в матче. "Кристиан Нобоа не заявлен на Лигу Европы, не сможет сыграть и Далер Кузяев, так как он не готов. Не сыграет и Клаудио Маркизио, который испытывает небольшие проблемы по причине рецидива, Александр Ерохин и Олег Шатов также не примут участия в игре. Если говорить в целом, то состав, который готовился к матчу в Турции, не подвергся значительным изменениям", - заключил Семак.