Боец ММА Минаков перенесет операцию на травмированном плече

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков перенесет операцию на травмированном плече. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Минаков в ночь на воскресенье проиграл французу Шейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. Позднее спортсмен сообщил ТАСС, что испытывал проблемы со здоровьем в преддверии боя.

"Пока не решу вопрос с плечом, с левой рукой, думать о следующем поединке не буду, - сказал Минаков. - Проблема с плечом была давно, еще со времени подготовки к бою с [Александром] Волковым, я никак не мог сделать операцию. Соперники видят, что работы левой рукой нет вообще, вот они и идут под нее. Полное восстановление после такой операции, насколько знаю, занимает три месяца".

В послужном списке 34-летнего Минакова 21 победа (19 досрочно), одно поражение.