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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Глава FIS Каспер заявил, что может покинуть должность в 2020 году

Швейцарец возглавляет организацию больше 20 лет
Президент FIS Джанфранко Каспер EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Президент FIS Джанфранко Каспер
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что может покинуть пост в 2020 году, до окончания срока полномочий. Об этом он рассказал журналистам перед началом чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

75-летний швейцарец возглавляет FIS с 1998 года.

"Как долго я буду президентом FIS? До тех пор, пока не уйду на пенсию. На последнем конгрессе, где я был избран на очередной четырехлетний срок, я оговорился, что могу покинуть свой пост в середине срока. Это означает, что на конгрессе 2020 года я решу, оставаться или нет", - сказал Каспер.

"Считаю ли я, что 20 лет во власти много? Мой предшественник [Марк Холдер] был президентом 47 лет, и с тех пор мне не кажется, что наша организация стала работать хуже. Я не верю в истории про возрастные ограничения, верю в хорошие рабочие связи внутри совета организации, ее различных комитетов. Сплав молодости и опыта всегда дает лучший результат", - добавил он.

Чемпионат мира в Зефельде пройдет с 21 февраля по 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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