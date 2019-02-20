Дворкович обсудил развитие шахмат в мире с представителями Федерации шахмат США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович провел в Вашингтоне встречу с представителями Федерации шахмат США, на которой стороны обсудили развитие этого вида спорта как в США, так и во всем мире.

"Здесь состоялась встреча с американской шахматной федерацией, мы обсудили вопросы развития шахмат как здесь, в США, так и в мире. Федерация очень активная, много внимания уделяет молодым игрокам, очень интересно работать с коллегами", - сказал он журналистам в среду.

"Кроме того, есть очень сильные американские шахматисты, которые борются за шахматную корону в самых серьезных турнирах. Фабиано Каруана проиграл Магнусу Карлсену в матче за первенство мира, но тем не менее есть целое поколение шахматистов, которые сейчас участвуют в этой борьбе", - рассказал Дворкович.

"По дороге я посетил остров Гуам - подконтрольную США территорию, где есть своя шахматная федерация. Они проводят сейчас чемпионат Океании по шахматам, на который я обещал приехать", - также отметил президент FIDE.

Федерация шахмат США существует с 1939 года.