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Звонарева проиграла в первом круге турнира WTA в Будапеште

34-летняя российская теннисистка уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк

ТАСС, 20 февраля. Россиянка Вера Звонарева уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу бельгийки. Матч продолжался 1 час 56 минут. Ван Эйтванк имеет первый номер посева на турнире. Ранее теннисистки не встречались.

В следующем круге ван Эйтванк сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свёнтек.

34-летняя Звонарева занимает 77-е место в рейтинге WTA и является победительницей 12 турниров. В активе 24-летней ван Эйтванк победы на двух турнирах, в рейтинге она занимает 50-ю позицию.

Турнир в Будапеште завершится 26 февраля. Его общий призовой фонд составляет $250 тыс.

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